L'Inter ha scelto Simone Lo Schiavo come nuovo vice direttore sportivo. Il dirigente, individuato dalla società nerazzurra per affiancare Dario Baccin, ha rassegnato proprio in queste ore le dimissioni dal Palermo. Un passaggio importante, che avvicina ulteriormente il suo ingresso nell'organigramma interista.

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Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, la trattativa è ormai in fase avanzata, anche se manca ancora l'ultimo passaggio per arrivare alla firma.

Inter-Lo Schiavo, incontro decisivo dopo il derby

Le parti hanno infatti in programma un ultimo contatto nei prossimi giorni,, per sistemare le questioni contrattuali e formalizzare un

L'Inter ha individuato in Lo Schiavo la figura giusta per affiancare Baccin nella nuova organizzazione dell'area sportiva. La scelta è ricaduta su un dirigente che ha già maturato diverse esperienze nel calcio italiano, occupandosi sia di mercato sia di scouting.

Chi è Simone Lo Schiavo

Prima dell'esperienza al Palermo, Lo Schiavo ha lavorato anche alla Salernitana e alla Vibonese. Prima ancora, Lo Schiavo era il responsabile dell'area scouting della Roma.

Con il club calabrese ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo, costruendo una parte importante della propria esperienza dirigenziale.

Un percorso che lo ha portato successivamente a confrontarsi con altre realtà del calcio italiano, fino alla chiamata dell'Inter.

Non soltanto vice Baccin: previsto un ruolo nell'Under 23

C'è poi un altro aspetto importante dell'incarico che Lo Schiavo dovrebbe assumere in nerazzurro.

Oltre ad affiancare Baccin come vice direttore sportivo, dovrebbe infatti occuparsi anche dell'Inter Under 23.

La società vuole quindi affidargli responsabilità che riguarderanno sia il lavoro dell'area sportiva sia il progetto della seconda squadra, considerato particolarmente importante per la crescita e la valorizzazione dei giovani.

Le dimissioni dal Palermo rappresentano un ulteriore passo verso il nuovo incarico. Dopo il derby è previsto l'ultimo incontro per definire il contratto pluriennale e arrivare alla firma.

Fonte: FCINTER1908