VIDEO / Inter vince, Oaktree sorride: la gioia di Katherine Ralph e Alejandro Cano

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L'INTER VALE 2 MILIARDI

Oaktree potrebbe guadagnare oltre un miliardo di euro dalla vendita dell'Inter. Non si tratta di una cifra incassata o di un'offerta già arrivata sul tavolo del fondo americano, ma del risultato di un'analisi firmata da Marco Iaria e Football Benchmark, che ricostruisce il percorso economico dei nerazzurri e prova a calcolare quanto potrebbe rendere l'investimento della proprietà californiana.

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I numeri sono impressionanti. Oaktree ha un'esposizione economica nei confronti dell'Inter stimata in circa, mentre il valore d'impresa del club, secondo Football Benchmark, ha raggiunto

Una differenza enorme, che racconta anche quanto sia cambiata la situazione finanziaria della società negli ultimi anni.

Oaktree, da 450 milioni a un valore potenziale di oltre 1,8 miliardi

Per capire il possibile guadagno di Oaktree bisogna tornare al maggio 2024, quando il fondo diventò proprietario dell'Inter dopo il mancato rimborso del finanziamento concesso alla famiglia Zhang.

Il debito residuo ammontava a circa 395 milioni di euro. Oaktree escusse il pegno sulle azioni e assunse il controllo della società.

Successivamente il fondo ha immesso altri 52 milioni di nuovo capitale. L'analisi prende quindi come riferimento una cifra complessiva vicina ai 450 milioni di euro.

Oggi, però, il club vale molto di più.

Football Benchmark ha stimato l'Enterprise Value dell'Inter a 2,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2025, contro gli 1,3 miliardi della fine del 2022. Una crescita del 70%.

Attenzione, perché il valore d'impresa non corrisponde automaticamente alla cifra che Oaktree incasserebbe vendendo le proprie azioni.

Bisogna infatti sottrarre l'indebitamento finanziario netto, che al 30 giugno 2026 era pari a 293 milioni di euro.

Utilizzando questi due dati, riferiti a date differenti, si arriva a un valore indicativo del capitale dell'Inter superiore a 1,8 miliardi di euro.

È su questa base che Football Benchmark calcola un possibile guadagno per Oaktree superiore al miliardo, prima di considerare eventuali costi, imposte e altri aggiustamenti legati a una vendita.

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