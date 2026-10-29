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LAUTARO

VIDEO / InterTube 2020/2021, Torino-Inter 1-2: grandissimo gol di Lautaro

Lunga intervista di Massimo Moratti al quotidiano spagnolo AS. L'ex presidente dell'Inter affronta tutti i temi della sua passione nerazzurra, da Lautaro Martinez a Jose Mourinho.

â€” Presidente, la chiamerÃ² cosÃ¬ perchÃ© in Italia le formalitÃ sono importanti. Qualche giorno fa ho letto un'intervista di Joan Laporta al Corriere della Sera, nella quale ammetteva che il Barcellona aveva provato ad acquistare Lautaro, ma che Marotta aveva bloccato l'operazione.

«Ãˆ da molto tempo che non parlo con Laporta, ma Ã¨ logico. Lautaro fa parte della storia dell'Inter. Ãˆ normale che Marotta abbia deciso di non venderlo. Forse finirÃ la sua carriera lÃ¬. Del resto, Ã¨ logico che l'Inter faccia muro per il suo capitano e grande simboloÂ»

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