VIDEO FCIN1908 / Inter, ritiro in Germania: ecco Frattesi e Asllani. E arriva lo sgambetto!

Cristian Chivu ha fatto una richiesta ben precisa alla dirigenza: nel centrocampo dell'Inter vuole vedere Curtis Jones. Per arrivare al centrocampista (il Liverpool non scende dalla valutazione di 40 milioni), sarà fondamentale lavorare molto e bene sulle uscite. L'eventuale tesoretto che arriverà dagli esuberi, potrà essere investito per arrivare all'inglese e accontentare così il tecnico nerazzurro.

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"Momentaneamente il problema maggiore è di natura economica, nel senso che i vertici del club di Viale della Liberazione preferiscono investire quei 35-40 milioni di budget a disposizione sui profili sopra indicati. In attesa che eventualmente il prezzo del cartellino di Jones possa calare nella seconda metà di agosto, l’Inter dovrà per forza di cose cercare il classico tesoretto dalle cessioni degli esuberi e fare spazio a centrocampo con le uscite di Frattesi, Asllani, Akinsanmiro e Massolin. Quella che a livello ipotetico potrebbe essere remunerativamente più conveniente porta a Frattesi", sottolinea Tuttosport.

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"Il romano, nonostante nel ritiro di Donaueschingen sia sempre col sorriso e tra i giocatori più cercati dai tifosi, può partire per 25 milioni. Il problema è che Juventus, Napoli e Roma ultimamente si sono defilate, mentre il Nottingham Forest, dopo gli approcci di gennaio e giugno, non ha più agito in modo concreto. Asllani - valutato intorno ai 12 milioni - piace invece al Sassuolo, così come non è ancora uscito di scena il Besiktas, nonostante non abbia esercitato l’opzione di acquisto a fine giugno. Previsto poi un contatto tra Inter e Monza per Akinsanmiro".

"Il nigeriano dovrebbe trasferirsi in Brianza con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei biancorossi, col controriscatto che però assicurerebbe ai nerazzurri di poter dire l’ultima parola sul destino dell’ex Pisa. Anche Massolin potrebbe finire alla corte di Juric. Il francese, qualora i piani dovessero essere rispettati, partirà con l’Inter per la tournée asiatica, con Chivu che completerà quindi la valutazione sull’atleta. Al momento chi cura gli interessi dell’ex Modena non ha ricevuto alcun approccio formale per il centrocampista, ma è plausibile pensare che a metà agosto possa partire con la formula del prestito per farsi le ossa in Serie A".

(Tuttosport)