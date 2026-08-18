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Luis Henrique resta in orbita Roma. Dopo aver chiuso il colpo Rodrigo Mora dal Porto, il club giallorosso lavora ad un altro esterno: in corsa ci sono Malick Fofana del Lione e proprio l'esterno brasiliano dell'Inter.

Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno fornito gli ultimi aggiornamenti che riguardano proprio la trattativa tra la Roma e il club nerazzurro per il laterale ex Marsiglia.

"La Roma vuole chiudere uno tra Fofana e Luis Henrique. È sempre la stessa storia da un po' di giorni: la Roma ha già un ok dall'Inter. Se arriva il club giallorosso, i nerazzurri lo vendono il giocatore e non fanno assolutamente resistenza. Anzi l'Inter sta cercando soluzioni per Luis Henrique.

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Mentre su Fofana, la Roma ha le condizioni in mano. Quindi deve fare una scelta su cosa fare. In questo momento con Fofana ha un accordo economico che con Luis Henrique non ha ancora. Quindi è questo un po' adesso l'incastro. È chiaro che se la Roma dovesse decidere di mollare Fofana allora andrebbe su Luis Henrique. Già domani sono attese novità importanti".