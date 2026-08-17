GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha confermato nuovi contatti tra l'Inter e gli agenti di Curtis Jones per studiare la strategia per convincere il Liverpool:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Getty Images "Ci saranno altri contatti in questi giorni tra Inter e Liverpool per Curtis Jones, non dimentichiamoci di Curtis Jones. Vi ho detto che Curtis Jones ce la sta mettendo tutta, non era presente nelle ultime amichevoli, ha questo problema all'anca ma chiaramente fa pensare al mercato e vi posso dire che l'Inter è stata nuovamente in contatto con gli agenti di Curtis Jones durante le ultime 24 ore per iniziare a studiare la strategia di una nuova proposta al Liverpool.

Getty Images

L'Inter si sta preparando, noi non abbiamo mai legato Curtis Jones ad altre partenze oltre a quella di Frattesi, abbiamo detto che a livello numerico ed economico doveva uscire Frattesi, uscirà Asllani ma è un discorso a parte. Nuovo contatto con gli agenti di Curtis Jones, l'Inter sta studiando il timing e la strategia di una nuova proposta, il giocatore aspetta e spera. Il Liverpool è sempre stato molto fermo sulla sua posizione, settimana scorsa ha leggermente abbassato il prezzo, ora si entra nel vivo"