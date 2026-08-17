GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...

Dopo aver preso Spence dal Tottenham, l'Inter è ora concentrata su Curtis Jones, obiettivo numero 1 per il centrocampo e richiesta esplicita di Chivu che vuole rinforzare il reparto mediano con jolly di grande esperienza internazionale.

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Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo sito, ha spiegato la situazione legata a Jones: "Curtis Jones chiodo fisso per l’Inter e per un definitivo salto di qualità a centrocampo. Dopo una telenovela infinita e discorsi avviati già durante il mercato invernale, questa è stata identificata come la settimana ideale per provare a stringere in modo da regalare a Chivu un’altra pedina essenziale per il salto di qualità a centrocampo.

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Il Liverpool ha sempre chiesto 40 milioni, ma ci può essere un piccolo sconto (come ha fatto il Tottenham con Spence) in modo da mettere l’Inter nelle condizioni di chiudere"