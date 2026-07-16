GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

L''Inter è a caccia del sostituto di Denzel Dumfries. In queste settimane il club nerazzurro continua a lavorare per rinforzare la corsia destra, rimasta orfana dell'olandese che dalla prossima stagione vestirà la maglia del Real Madrid. Secondo quanto riporta La Repubblica, la dirigenza nerazzurra ha individuato in Djed Spence l’erede ideale di Denzel Dumfries.

Getty Images

"L’esterno del Tottenham, sconfitto ieri con l’Inghilterra dall’Argentina nella semifinale del Mondiale, è ritenuto il profilo giusto per caratteristiche atletiche e capacità di coprire tutta la fascia. Il club londinese, oggi allenato da Roberto De Zerbi, parte però da una richiesta di 35 milioni di euro. L’Inter è al lavoro per abbassare le pretese economiche degli Spurs e trovare una formula che possa soddisfare entrambe le società".

(La Repubblica)