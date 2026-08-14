Sono state ore di caos ma a quanto pare ora è tutto rientrato. La Lega aveva detto no al trasferimento di Davide Frattesi: le condizioni per le quali Inter e Lazio avevano trovato l'accordo non erano valide per i parametri economici entro i quali il club biancoceleste deve rientrare per fare mercato a costo zero.

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E così i due club hanno trovato il modo di trovare un accordo per sbloccare la trattativa. "Il trasferimento del centrocampista sarà solo con diritto di riscatto (e non obbligo condizionato), ma aumenterà la quota di prestito oneroso per la stagione 2026-27 (prima era solo di un milione). Permane, in caso di successivo riscatto nazionale, la percentuale del 50% da dare all’Inter sulla plusvalenza della futura rivendita da parte del club di Lotito. Frattesi, che era stato bloccato quando era già in partenza per la Capitale, adesso è pronto ad andare a Roma per sostenere le visite mediche", spiega La Gazzetta dello Sport a proposito delle nuove condizioni.

(fonte: gazzetta.it)