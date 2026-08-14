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Inter e Lazio hanno sbloccato l'affare Frattesi, ma nelle ultime ore non sono mancati momenti di tensione in una trattativa praticamente chiusa nella giornata di ieri. Con l'obbligo di mercato a saldo zero, infatti, i biancocelesti, che avevano inserito nella trattativa un obbligo di riscatto condizionato, avrebbero superato con l'acquisto di Frattesi la cifra incassata dalla cessione di Gila. Gianlucadimarzio.com spiega:

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"Con un obbligo di riscatto condizionato l'operazione non sarebbe stata esecutiva: il mercato della Lazio è a saldo zero, perciò in questo momento il club biancoceleste avrebbe potuto depositare il contratto ma quest'ultimo non sarebbe stato esecutivo fino al raggiungimento della copertura economica dell'operazione".

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"La cifra dell'obbligo di riscatto di Frattesi, infatti, avrebbe superato la cifra incassata dai biancocelesti per la cessione di Gila: l'esecutività per l'operazione Frattesi sarebbe arrivata solo se la Lazio avesse venduto un altro giocatore. Tra la cessione di Gila e l'obbligo di riscatto del centrocampista, dunque, il saldo dei biancocelesti non sarebbe stato a zero, mentre lo diventerebbe con un prestito a 5 milioni con diritto di riscatto anziché un obbligo".

(Fonte: gianlucadimarzio.com)