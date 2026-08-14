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Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha raccontato nel dettaglio quanto accaduto in mattinata nell'affare Frattesi tra Inter e Lazio:

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"Frattesi è atteso oggi a Roma e diventerà un nuovo giocatore della Lazio. Il finale non subirà cambiamenti. E' atteso intorno alle 16 a Roma, vedremo se le visite saranno già oggi o meno. Dopo l'intrigo della mattinata c'è stato un lungo colloquio tra Marotta e Lotito. La formula ora è cambiata: il prestito oneroso sarà più alto, a circa 5 milioni, con 10 milioni di diritto di riscatto e il 50% sulla rivendita. Le parti, nonostante gli intoppi, erano comunque molto tranquille. Non c'è mai stata l'ansia che saltasse l'operazione. Il rallentamento è stato improvviso, ma nulla di preoccupante, anche per i rapporti Marotta-Lotito".

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Chiusura su Khalaili, che dopo aver sfiorato l'Inter ha trovato una nuova squadra: "Khalaili giocherà in Premier League, al Crystal Palace. Operazione chiusa".