Lâ€™Inter ha speso 23 milioni di euro per riportarlo a Milano e in estate ha rifiutato unâ€™offerta da 40 milioni proveniente dallâ€™Inghilterra. Eppure, dopo sei partite ufficiali, Aleksandar Stankovic ha raccolto appena 15 minuti.

A Milano si comincia giÃ a parlare apertamente della possibilitÃ di una cessione in prestito a gennaio. E a Bruges la situazione viene osservata con grande attenzione. E' quanto scrivono su VoetbalNieuws.

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Quindici minuti dopo un investimento da 23 milioni

Il contrasto con la scorsa stagione Ã¨ enorme. Con il, Stankovic aveva disputato 55 partite, segnando nove gol e fornendo cinque assist. Era partito titolare in tutte e dieci le gare di Champions League, aveva vinto il campionato ed era stato premiato come miglior giovane e talento della stagione.

Al Jan Breydel, dopo ogni partita, i tifosi cantavano il suo nome. Allâ€™Inter, invece, finora Ã¨ stato poco piÃ¹ di una comparsa. Sette minuti contro il Monza, otto contro lâ€™Udinese. Poi piÃ¹ nulla.

In Champions League, contro il Real Madrid, Ã¨ rimasto in panchina per tutta la partita. Chivu ha preferito utilizzare Piotr Zielinski da regista basso al posto di Hakan Calhanoglu, proprio il ruolo nel quale Stankovic era stato provato durante la preparazione.

Facendo un semplice calcolo, il dato fa impressione: lâ€™Inter ha pagato 23 milioni per riacquistarlo dal Club Brugge e, al momento, lâ€™investimento equivale a oltre 1,5 milioni per ogni minuto giocato.

E pensare che a luglio Chivu aveva parlato in tuttâ€™altro modo:

«Ha fatto una scelta coraggiosa andando a giocare fuori dallâ€™Italia, lontano da tutto ciÃ² a cui era abituato. Ãˆ maturato, Ã¨ cresciuto e non vedo lâ€™ora di vederlo in campoÂ».

Quellâ€™attesa, perÃ², continua.

Il centrocampo dellâ€™Inter Ã¨ affollatissimo: Calhanoglu, Barella, Zielinski, Sucic, Mkhitaryan e Curtis Jones, arrivato in estate dal Liverpool. Sette-otto giocatori per tre posti, con il figlio dellâ€™icona nerazzurra Dejan Stankovic finito in fondo alle gerarchie.

Aveva detto no alla Premier League

Lâ€™aspetto piÃ¹ amaro, per Stankovic, Ã¨ che questa situazione nasce anche da una sua scelta. In estate era arrivata dalla Premier League unâ€™offerta da. Lâ€™Inter aveva detto no.

In seguito era stata valutata anche una possibile cessione in prestito. Il Torino aveva mostrato un interesse concreto, cosÃ¬ come alcune societÃ impegnate in Champions League. Ma Stankovic aveva sempre respinto lâ€™ipotesi di partire.

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Dejan lo aveva giÃ detto: Â«Ha bisogno di giocareÂ»

Una persona aveva previsto questo rischio giÃ a maggio:

«Aleksandar ha soprattutto bisogno di continuitÃ e deve continuare a essere titolareÂ», aveva spiegato nella trasmissione serba Mozzartsport 2x45.

Il padre aveva inoltre elogiato apertamente il lavoro svolto dal Club Brugge:

«Ho visto cosa Ã¨ riuscito a fare il Club con Aleksandar in due o tre mesi. Tutto quello che vedete oggi Ã¨ il frutto di quel lavoroÂ».

Quattro mesi piÃ¹ tardi, quelle parole tornano di grande attualitÃ .

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PerchÃ© il Club Brugge osserva la situazione

A Bruges, il vuoto lasciato da Stankovic si sente ancora.Ã¨ passato allâ€™Eintracht Francoforte a fine luglio. Il Club ha acquistato Cheveyo Tsawa dallo Zurigo e Freddie Potts dal West Ham, ma lâ€™ex attaccante del Bruggenon Ã¨ convinto dal nuovo centrocampo.

«Contro una grande squadra era importante avere uno come Onyedika. Oggi non câ€™Ã¨ piÃ¹ un giocatore di quel tipoÂ», ha spiegato a La Tribune su RTBF.

Su Stankovic Ã¨ stato ancora piÃ¹ netto:

«Faceva giocare la squadra ed era sempre posizionato nel modo giusto. Freddie Potts Ã¨ completamente diverso. Questo centrocampo Ã¨ meno attrezzatoÂ».

GiÃ dopo il sorteggio di Champions Jbari aveva avvertito:

«Per il momento questa squadra del Brugge Ã¨ meno attrezzata per la Champions. Arrivare tra le prime 24 sarÃ molto difficileÂ».

In campionato, invece, le cose stanno andando bene. Dopo il 3-0 contro il Genk, il Club Brugge Ã¨ terzo con 18 punti, a una sola lunghezza da Union e Gent.

In Champions, perÃ², il calendario propone ancora Inter, Liverpool, Napoli, PSV e Stoccarda.

Proprio in Europa Stankovic aveva fatto la differenza nella scorsa stagione, con il punto piÃ¹ alto rappresentato da un gol e due assist contro il Marsiglia.

La porta resta socchiusa

Quando gli avevano chiesto a chi ricordasse Stankovic, Ivan Leko aveva risposto citando tre nomi:

«Luka Modric. Ivan Rakitic. Ivan PerisicÂ».

Sulla carta, un eventuale ritorno avrebbe una sua logica.

Stankovic conosce il sistema di Leko, lo spogliatoio e lâ€™ambiente. A maggio, dopo i Pro League Awards, aveva raccontato:

«Mi hanno accolto a braccia aperte. Mi sono sentito subito a casa ed Ã¨ anche per questo che sono riuscito a rendere cosÃ¬ beneÂ».

Per lâ€™Inter, inoltre, Bruges rappresenterebbe una destinazione affidabile: un club nel quale Stankovic ha giÃ dimostrato di poter crescere, con calcio europeo ad alto livello.

Un ritorno, perÃ², Ã¨ tuttâ€™altro che semplice.

Un prestito senza diritto di riscatto si inserisce male nel modello del Club Brugge, tradizionalmente orientato ad acquistare giovani per poi valorizzarli e rivenderli.

Stankovic, inoltre, guadagna oggi a Milano piÃ¹ di quanto percepisse in Belgio, dove secondo Het Nieuwsblad il suo stipendio si aggirava attorno agli 1,2 milioni di euro lordi allâ€™anno.

E a gennaio potrebbero tornare alla carica anche il Torino e i club di Premier League che si erano giÃ mossi in estate.

Prima, perÃ², ci sarÃ un incontro particolare.

MartedÃ¬ 13 ottobre alle 21 il Club Brugge affronterÃ lâ€™Inter a San Siro. Stankovic sarÃ dalla parte opposta rispetto alla scorsa stagione, con il rischio concreto di osservare i suoi ex compagni ancora una volta dalla panchina.

Se dopo quella partita dovesse scivolare ulteriormente nelle gerarchie, il discorso relativo a gennaio potrebbe entrare nel vivo molto prima di quanto lâ€™Inter voglia ammettere.

La porta Ã¨ socchiusa. Resta da capire se il Club Brugge vorrÃ attraversarla.