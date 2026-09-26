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Si è riscattato dopo le ultime critiche Josep Martinez: il miracolo su Malen in Roma-Inter è risultato decisivo ai fini del risultato. Ma il club nerazzurro non sta fermo e il nuovo ds Dario Baccin si è già messo all'opera: da quello che filtra in Argentina, l'Inter ha messo gli occhi su un nuovo portiere per il futuro.

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Conferma il Corriere dello Sport: "Sul taccuino degli osservatori nerazzurri, infatti, ci sarebbe appuntato il nome di Santiago Beltran, numero uno del River Plate sulle cui tracce si muoverebbero anche Manchester United e Real Madrid, mentre la Juventus avrebbe già chiesto informazioni in estate. Beltran compirà 22 anni il 4 ottobre e ha il contratto in scadenza a dicembre 2027. Il River sta facendo di tutto per convincerlo a rinnovare, provando ad alzare la clausola rescissoria da 25 a 100 milioni. Il portiere nato nel quartiere Palermo a Buenos Aires è diventato titolare lo scorso anno, dopo il grave infortunio di Franco Armani.

E da quel momento si è preso definitivamente la scena, fino a entrare nel giro della nazionale argentina, con cui ha già debuttato per qualche minuto a giugno. In patria viene paragonato all’attuale numero uno dell’Argentina, ovvero Dibu Martinez. In questa annata ha messo insieme 39 presenze, incassando 34 gol, ma collezionando anche 15 clean sheet. La scadenza di dicembre 2027 è chiaramente un’opportunità per i club interessati. L’Inter per il dopo Sommer ha scelto di puntare su Josep Martinez, affiancando allo spagnolo l’esperto Provedel. Ma a fine stagione in casa nerazzurra sarà fatto il punto e si deciderà".