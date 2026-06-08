A febbraio i due club di Premier stavano seguendo da vicino il giocatore, con osservatori di entrambi i club che monitoravano regolarmente i suoi progressi in Belgio. Questo interesse si è intensificato negli ultimi mesi. Anche Arsenal e Chelsea hanno mandato osservatori per monitorare i progressi del centrocampista.

"Stankovic non ha mai avuto una vera opportunità di affermarsi nella prima squadra dell'Inter prima di essere ceduto in prestito, prima al Lucerna in Svizzera e poi al Bruges. Ma fonti interne affermano che ora il club nerazzurro ritiene che sia giunto il momento di integrarlo nella rosa principale. Le nostre fonti indicano che Stankovic era realmente tentato dalla prospettiva di un trasferimento in Inghilterra. L'interesse di Tottenham e United è stato accolto positivamente dal giocatore e dai suoi agenti, mentre la crescente attenzione da parte di tutta la Premier League ha sottolineato quanto sia apprezzato. Tuttavia, l'opportunità di rilanciare la sua carriera all'Inter si è rivelata alla fine impossibile da ignorare", si legge su TEAMtalk.