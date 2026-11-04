L'Inter è in vantaggio per il centrocampista offensivo sloveno Stefan Ćapin, mancino di grande prospettiva. Possibile trasferimento già a gennaio 2027
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L'Inter continua a lavorare con grande attenzione sul mercato dei giovani e potrebbe presto assicurarsi un altro talento di prospettiva. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908.IT, i nerazzurri sono molto avanti nella corsa a Stefan Ćapin, centrocampista offensivo classe 2011 considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione.
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La concorrenza non mancava, ma l'Inter sembra aver guadagnato un vantaggio importante sulle altre società interessate.
Inter, sorpassate Fiorentina e Ajax per ĆapinIl club nerazzurro ha infatti superato la concorrenza di Fiorentina e Ajax, due società che avevano messo gli occhi sul giovane calciatore.
Nato a Belgrado il 13 gennaio 2011, Ćapin ha nazionalità slovena ed è già nel giro delle rappresentative giovanili della Slovenia.
Attualmente impegnato nel settore giovanile del Voždovac, in Serbia, è un centrocampista offensivo mancino, dotato di una struttura fisica già importante nonostante la giovanissima età.
Un profilo che ha attirato l'attenzione di diversi osservatori internazionali e sul quale l'Inter ha deciso di muoversi con decisione.
Ćapin può arrivare già a gennaio: la situazioneL'operazione potrebbe concretizzarsi in tempi relativamente brevi.
Stefan Ćapin compirà infatti 16 anni il prossimo 13 gennaio 2027 e proprio durante la sessione invernale potrebbe arrivare in nerazzurro.
La trattativa non è ancora da considerarsi ufficialmente conclusa, ma l'Inter ha compiuto passi importanti, riuscendo a portarsi davanti alle altre pretendenti.
Un possibile investimento per il futuro, con il club nerazzurro intenzionato ad anticipare la concorrenza internazionale per assicurarsi un talento della generazione 2011.
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