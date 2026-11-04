Dopo il successo contro il Feyenoord, Football Meets Data ha aggiornato le proiezioni della Champions League attraverso 100.000 simulazioni
Inter, i senatori si sono arrabbiati: che risposta. Spence, percorso alla Dumfries?
VITTORIA PESANTE
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A fotografare la situazione è Football Meets Data, che ha aggiornato le proprie previsioni dopo le partite di martedì 3 novembre, utilizzando 100.000 simulazioni per calcolare le probabilità di piazzamento delle 36 partecipanti.
I numeri restituiscono uno scenario decisamente più incoraggiante per i nerazzurri.
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