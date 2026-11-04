I due giocatori inglesi si sono allenati in gruppo questa mattina
VIDEO FCIN1908 / Inter, ad Appiano si rivede... Lautaro! Allenamento a parte con Jones
Il giorno dopo la convincente vittoria contro il Feyenoord, l'Inter si è ritrovata ad Appiano per preparare la prossima importante sfida. I nerazzurri, infatti, domenica a San Siro affronteranno il Como di Cesc Fabregas. Cristian Chivu potrà affrontare la gara contro i lariani potendo contare su due pedine importanti: Curtis Jones e John Stones.
Secondo quanto riporta Sky Sport, nel lavoro di scarico della squadra effettuato stamattina dopo la sfida vinta con il Feyenoord da segnalare il rientro in gruppo dei due inglesi che si candidano per una convocazione contro il Como.
(Sky Sport)
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