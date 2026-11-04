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Su YouTube, Sandro Sabatini ha elogiato l'Inter di Cristian Chivu per la vittoria al de Kuip contro il Feyenoord in Champions League, che arriva dopo la brutta sconfitta nel derby. Queste le considerazioni del giornalista:

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"Se l'Inter gioca come ha giocato ieri sera, attenta, concentrata e sul pezzo, per me è una grande squadra, non so come dirlo. Nell'ultimo mese ha giocato sotto ritmo. Il gol di Pio Esposito? Sto per dire una cosa che farà arrabbiare i tifosi: lui si aggrappa alla maglia del difensore, in Italia avrebbero invocato l'intervento del VAR. In Champions, con un arbitraggio di personalità e autorevole, ci passano sopra".

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"A Rotterdam si è vista un'Inter solida come non la si vedeva da un mese. Si è vista l'Inter che vogliono vedere Chivu e i tifosi, che può anche immaginarsi con un percorso lungo in Champions League. Rispetto agli ultimi tempi, si è vista un'Inter più attenta. E lo si è visto anche dai falli fatti, dal fatto che ha perso meno palle. Il portiere non mi convince ancora, mentre Dimarco non è ancora il Dimarco dell'anno scorso. Barella è sembrato in netta ripresa, così come Calhanoglu. Zielinski? Prestazione con tanto cervello: a volte sembra trasparente in campo, ma è tutta sostanza. Chivu l'ha dosato molto bene, ma forse ripensando al derby avrebbe dovuto utilizzarlo un po' meglio. C'è un altro giocatore da elogiare: non è né Pio Esposito, né Bisseck, ma Spence. Se Spence gioca come ha giocato ieri, l'Inter ha preso un gran giocatore. E non c'è più da sperare per forza che Diouf abbia un rendimento superiore alle aspettative".