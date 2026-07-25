L’Inter fa sul serio per Cuti Romero, tanto che l’agente del difensore è arrivato in Italia: pronto questo stipendio per strappare il sì.

Alessandro Cosattini
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Romero

L’Inter fa sul serio per Cuti Romero, tanto che l’agente del difensore è arrivato in Italia. Come evidenziato da Sportmediaset, il giocatore - in uscita dal Tottenham - “sarebbe ben felice di riabbracciare la Serie A ma serve andare di corsa.

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Tottenham Hotspur Training Session And Press Conference
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Sì perché su di lui ci sono Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid e Barcellona, quest'ultimo alle prese con i soliti problemi relativi ai tesseramenti. L'Inter non può permettersi l'ennesima beffa, e con un triennale da 5 milioni a stagione il sì del classe 1998 sarebbe molto probabile, si legge sul sito.

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