La Rosea conferma che restano da definire gli ultimi dettagli ma l'Inter è pronto a chiudere l'operazione
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L’Inter è sempre più vicina a John Stones. Anche la Gazzetta dello Sport conferma l’accordo imminente tra il club nerazzurro e il difensore inglese classe 1994, svincolato dopo la fine dell’esperienza lunga dieci anni con la maglia del Manchester City.
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“Il club nerazzurro ha raggiunto un accordo verbale con il 32enne difensore inglese, liberatosi a parametro zero dal Manchester City. L'offerta interista si aggira intorno ai 4 milioni di euro annui per un contratto biennale” scrive la Rosea.
L’Inter è pronta a chiudere l’operazione per il centrale britannico, che arriverà a parametro zero e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2028.
“Il centrale ha dato il suo ok, restano da definire gli ultimi dettagli ma il club è pronto a chiudere l'operazione” conclude La Gazzetta dello Sport.
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