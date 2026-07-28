C'è il giorno di John Stones: dopo l'accordo trovato ieri tra le parti, il centrale inglese arriverà in Italia per le visite mediche e le firme sui contratti.
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C'è il giorno di John Stones all'Inter. Dopo l'accordo trovato ieri tra le parti, il centrale inglese arriverà in Italia per le visite mediche e le firme sui contratti.
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Quando? Stones sarà a Milano nella giornata di giovedì per completare le visite, poi firmerà l'accordo che lo legherà all'Inter fino al 30 giugno 2028. L'ex Manchester City siglerà infatti un contratto biennale a 4 milioni a stagione.
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