John Stones sarà un giocatore dell’Inter. Il club nerazzurro ha chiuso l’operazione a parametro zero che porterà il difensore inglese classe 1994 alla corte di Cristian Chivu.

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L’ex Manchester City era svincolato dopo dieci stagioni agli Spurs. Superata la concorrenza della Juventus:

“A inizio mercato le richieste economiche erano alte, 8 milioni d'ingaggio, ma col passare delle settimane si sono abbassate. Nelle ultime ore si era informata anche la Juventus, ma l'Inter ha dato lo strappo decisivo, illustrando un progetto che ha convinto il centrale reduce da un ottimo Mondiale, ma anche da due annate con diversi infortuni”.

Come spiega Tuttosport, è arrivato l’ok di Oaktree:

“I nerazzurri - avuto il via libera dalla proprietà Oaktree - hanno messo sul piatto un contratto biennale da 4.5 milioni più bonus e ottenuto il sì di Stones. Tutto andrà ora messo nero su bianco col giocatore, attualmente in vacanza e atteso nei prossimi giorni per le visite mediche, passaggio fondamentale prima delle firme”.