Da Marcelo Brozovic a Hakan Calhanoglu, fino a Petar Sucic. L'Inter potrebbe aver trovato un altro regista attraverso la trasformazione tattica di una mezzala. La Gazzetta dello Sport analizza l'intuizione di Cristian Chivu e i possibili riflessi sul futuro del centrocampista turco, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno.

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Contro il Genoa, Sucic ha fatto registrare numeri impressionanti: 114 passaggi, 123 palloni giocati, 5 lanci e ben 13,41 chilometri percorsi, risultando il migliore in campo in tutti e quattro i fondamentali.

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Numeri che ricordano da vicino quelli di Marcelo Brozovic ai tempi dell'Inter. A questi si aggiunge la freddezza dal dischetto: dopo Atalanta e Stoccarda, il croato ha trasformato il terzo rigore consecutivo, confermandosi un'alternativa anche in questo fondamentale a Calhanoglu.

Chivu esalta Sucic: "Ha fatto vedere cose impressionanti"

Lo stesso allenatore nerazzurro, dopo la vittoria contro il Genoa, ha speso parole importanti per il centrocampista:

«Petar mi era piaciuto molto anche mercoledì per come aveva gestito, oggi si è lasciato andare ancora di più nel secondo tempo con la serenità del risultato. Ha fatto vedere cose impressionanti. Ha qualità, margini di miglioramento e vuole essere determinante in questa squadra. Può fare bene da play, mezzala e anche trequartista come gioca in nazionale».

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Le prestazioni contro Atalanta, Stoccarda e Genoa potrebbero dunque convincere Chivu a considerare l'impiego di Sucic davanti alla difesa non soltanto una soluzione d'emergenza, ma anche un'opzione tattica permanente.

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Inter-Calhanoglu, il rinnovo e il dubbio sulle condizioni fisiche

La questione si intreccia inevitabilmente con il futuro di Hakan Calhanoglu. La dirigenza nerazzurra è ancora impegnata nella trattativa con l'entourage del centrocampista per il prolungamento del contratto.

Come raccontato nei giorni scorsi da FCInter1908, l'Inter ha già presentato una proposta economica che, attraverso una nuova formula con diversi bonus, permetterebbe al turco di sfiorare i 6 milioni di euro a stagione.

Secondo la Gazzetta dello Sport, però, nelle valutazioni della società pesa soprattutto un dato: nell'ultimo anno Calhanoglu è rimasto fermo per oltre 140 giorni, sommando i diversi problemi fisici accusati.

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Le qualità del turco non sono in discussione, ma la continuità rappresenta un interrogativo importante in prospettiva futura.

La crescita di Sucic offre quindi all'Inter una soluzione in più, anche sul medio-lungo periodo. E, come ricorda la Gazzetta, neppure Brozovic e Calhanoglu erano nati registi: lo sono diventati proprio con la maglia nerazzurra.