In casa nerazzurra sono pronti a innestare una nuova marcia per regalare a Chivu subito un ulteriore rinforzo
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E' il momento dei fatti. L'Inter, per diversi motivi, non ha ancora completato la rosa come avrebbe voluto e come si era impegnata a fare. Ma in casa nerazzurra sono pronti a innestare una nuova marcia. Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Si legge infatti:
"L’Inter ha cambiato fase, dalla delusione all’azione, dalla quiete alla tempesta: ora si muove con tutt’altro piglio per trovare finalmente l’esterno a cui affidare la fascia destra di Chivu. Proprio il tecnico romeno ha dato l’ok per iniziare il pressing su Djed Spence, l’inglese del Tottenham che oggi si gioca la vita nella finale del Mondiale contro l’Argentina: è un preciso indirizzo che serve ad allontanare le nebbie dell’ultimo periodo.
In mezzo, comunque, c’è stata anche una fase di riflessione, doverosa dopo che la corsia di Dumfries è diventata il gioco dell’oca dell’estate. Ad esempio, sul caso Palestra volano ancora gli stracci a settimane dalla beffa, mentre l’arabo-israeliano Khalaili è già ripartito con un’inattesa diagnosi medica in tasca e senza la firma sul contratto che tutti speravano. In più, i tanti giocatori offerti nel ruolo non accendono i sentimenti: è in questo scenario non facile che i nerazzurri hanno ormai scelto una terza via sull’esterno".
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