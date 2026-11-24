Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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Iniziano a diventare insistenti le voci su un possibile addio la prossima estate di Marcus Thuram. I dialoghi con l'Inter per il rinnovo di contratto, infatti, sono ancora in alto mare e non è da escludere che, di fronte a un'offerta congrua, i nerazzurri decidano di privarsene. Secondo TMW, il possibile sostituto potrebbe essere Varela:

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"Da valutare, soprattutto, il futuro di Marcus Thuram: il francese resta uno dei nerazzurri con più mercato e una sua eventuale cessione consentirebbe alla dirigenza di finanziare un'operazione costosa come quella relativa al portoghese. Al di là delle considerazioni economiche, la possibilità di giocare in un attacco a due rappresenterebbe un vantaggio per il centravanti del Monza. Varela dà il meglio di sé quando può concentrarsi su i movimenti in area di rigore e avere al suo fianco un attaccante abile nel partecipare alla manovra, come Lautaro o lo stesso Esposito, gli consentirebbe di valorizzare ulteriormente questa caratteristica".

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"Per Oaktree, inoltre, investire su un classe 2005 già affermatosi in Serie A sarebbe perfettamente coerente con la politica di ringiovanimento della rosa. Difficile trovare, tra i centravanti seguiti sul mercato, un profilo altrettanto rispondente alle esigenze tecniche e societarie dell'Inter del futuro".

(Fonte: TMW)