Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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Ai microfoni nel post partita di Atalanta-Inter Cristian Chivu è apparso visibilmente turbato dal 4-4 maturato a Bergamo, soprattutto per i due gol di vantaggio che i nerazzurri avevano a pochi minuti dalla fine. Come riferisce Libero, alle interviste Chivu si è mostrato adirato con i suoi giocatori: un cambio di strategia comunicativa rispetto al passato. Scrive il quotidiano:

"Indifesa in campo ma anche fuori, ora, perché Chivu ha cambiato narrazione dopo la gara, mostrandosi arrabbiato e, pur con toni sempre costruttivi, avvisando la squadra che non può, appunto, difenderla a prescindere da ciò che succede in campo. Ovviamente ha limitato all’aspetto psicologico i problemi, ma sa che ci sono aggiustamenti tattici da fare per tamponare limiti strutturali".

"Domani in casa contro lo Stoccarda, oltre ai tre punti fondamentali per tenersi in corsa per la top-8 di Champions, servirà riprendere il filo del discorso visto contro Feyenoord e Como: la voglia di vincere deve essere pari alla voglia di difendere. E se la fase offensiva è un piacere, quella difensiva deve essere un dovere".

(Fonte: Libero)