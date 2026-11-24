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PROBLEMA

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Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dei problemi dell'Inter che si ripetono nel corso degli anni anche con allenatori diversi:

«L'Inter è forte, però ogni tanto decide di non esserlo. E quando decide di non esserlo, le altre ne possono approfittare. La sensazione che ho avuto dopo il 4-4 è che l'Inter avrebbe potuto segnare nel giro di cinque minuti, ma non c'era il tempo materiale. È sempre un'accensione e uno spegnimento del cervello, ed è una cosa molto grave.

Sta diventando veramente tafazzismo allo stato puro ed è incomprensibile. Credo di aver detto da questa sedia un miliardo di volte che questa cosa succede da anni ai giocatori dell'Inter. Succedeva anche agli italiani in Nazionale e ad alcuni giocatori stranieri, come Akanji. È una squadra di giocatori che si disconnettono. Avete presente quando c'era il router e si sentiva Internet che si connetteva? Ecco, l'Inter ci mette tanto a connettersi e pochissimo a disconnettersi.

Secondo me, la cosa più grave è il gol preso in fotocopia rispetto all'azione subita un minuto prima. Ti stanno per fare gol, non te lo fanno e dopo dieci secondi te lo fanno nello stesso identico modo. Vuol dire che in quel momento non hai nulla di sensato dentro la testa.

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