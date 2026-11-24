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Gustavo Varela è l'uomo del momento al Monza e tra le stelle emergenti di questa Serie A. E il suo impatto straordinario col campionato italiano ha inevitabilmente acceso su di sé i riflettori delle big, Inter compresa, che ieri lo ha osservato da vicino per l'ennesima volta. Ecco cosa risulta sul suo futuro a Fabrizio Romano: "Il Monza lo ha preso per 2-3 milioni di euro: il Benfica ha un diritto di matching rights per lui ma non di recompra. Non può pagare una cifra per riprenderlo, ma se un'altra squadra fa un'offerta al Monza il club portoghese ha cinque giorni per pareggiarla.

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In alternativa prenderebbe il 20% sulla plusvalenza della futura rivendita: ma il Benfica, dovesse pareggiare l'offerta, dovrebbe comunque trovare un accordo con Varela, non lo riporterebbe a casa in automatico. I movimenti su di lui sono veramente tanti, tante le squadre in fila. L'Inter va a vederlo per la quarta volta con Dario Baccin e Simone Lo Schiavo. Da tempo ci sono Napoli e Juve: il Napoli ha incontrato più volte gli agenti con cui il rapporto è buonissimo, Manna ha preso dalla stessa agenzia Rafa Marin e Alisson Santos. La Juve anche ha avuto contatti per Varela.

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L'Inter è andata a vederlo tante volte ma in attacco ad oggi si ritiene al completo coi suoi quattro attaccanti: poi vedremo se valuterà di fare un'eccezione o se lo considererà solo un'opzione estiva. Ma l'estate rischia di essere tardi perché Varela sarà un protagonista già a gennaio. Il Monza può venderlo a gennaio: è un'opzione verissima. Se arriva un pacchetto da 30-35 milioni si può arrivare a dama già a gennaio. L'Inter ha memorizzato ma sostiene di avere quattro attaccanti ma al momento lo considera un investimento per l'estate: Napoli e Juve hanno più urgenza per gennaio. Poi c'è l'estero: squadre inglesi e non solo cercano un attaccante. Varela guadagna pochissimo, è un'occasione".