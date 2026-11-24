Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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Il pareggio di Bergamo contro l'Atalanta ha lasciato tanta amarezza in casa Inter, soprattutto per come è maturato nel finale. Il Giorno oggi in edicola racconta un retroscena:

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"Il carnevale del gol non è un motivo di festa. A Bergamo, domenica, il 4-4 ha divertito i neutrali amanti del pirotecnico. Con loro, vista la trama della gara, i tifosi atalantini".

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"Le facce scure erano tutte di marca interista. Pavard e Carlos Augusto al centro del campo si guardavano tra mani sui fianchi e palmi davanti alla bocca, per dribblare i maestri del labiale".

(Fonte: Il Giorno)