Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Quello del rinnovo di Marcus Thuram sarà uno degli argomenti più caldi dei prossimi mesi in casa Inter. L'attaccante francese, infatti, avrebbe chiesto uno stipendio più alto rispetto ai sei milioni di euro percepiti attualmente. La Gazzetta dello Sport prova a tracciare un possibile scenario:

Getty Images

"Proviamo a immaginare: Thuram rinnova per tre stagioni, fino al 2031, accettando di scendere a una base media di 5 milioni più succulenti premi declinati in varie specialità: il traguardo degli 8 in un’unica stagione si raggiungerebbe, per esempio, se il giocatore chiudesse in doppia cifra per gol e assist e se, contemporaneamente, la squadra vincesse lo scudetto e centrasse gli ottavi di Champions".

Getty

"E’ solo un gioco, naturalmente, per spiegare le strategie della società. Che risparmierebbe comunque sullo stipendio lordo, grazie al famoso decreto crescita, ma non può aumentare il tetto stipendi per mantenere l’equilibrio finanziario: vale per Thuram, come per Calhanoglu e per tutti gli altri. Solo Pio ha ricevuto un robusto adeguamento, anzi ha praticamente triplicato i guadagni. Ma nel suo caso si è trattato di un investimento a lunga scadenza, fino al 2032, per un ragazzo di 21 anni. L’età conta nel calcio moderno quasi quanto la qualità".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)