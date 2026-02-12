FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Thuram prototipo del centrocampista che cerca Marotta: “Mediana ideale con Calha e Barella”

calciomercato

Thuram prototipo del centrocampista che cerca Marotta: “Mediana ideale con Calha e Barella”

Thuram prototipo del centrocampista che cerca Marotta: “Mediana ideale con Calha e Barella” - immagine 1
Khephren Thuram è un calciatore molto apprezzato in casa Inter. Il fratello di Marcus rappresenta il del centrocampista che cerca Marotta
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Non è un mistero che Khephren Thuram sia un calciatore molto apprezzato in casa Inter. Il fratello di Marcus, sabato sera avversario con la maglia della Juventus, secondo il Corriere dello Sport rappresenta il prototipo del centrocampista che cerca Marotta:

Thuram prototipo del centrocampista che cerca Marotta: “Mediana ideale con Calha e Barella”- immagine 2
Getty Images

"Il fratello di Marcus è il prototipo del centrocampista che Marotta cercava in estate, quando si avvicinarono al romanista Koné, simile per caratteristiche".

Thuram prototipo del centrocampista che cerca Marotta: “Mediana ideale con Calha e Barella”- immagine 3
Getty Images

"Completerebbe la mediana ideale accanto Barella e Calhanoglu. McKennie potrebbe forse insidiare l’azzurro, ma Locatelli in regia è distante dai livelli del turco".

(Fonte: Corriere dello Sport)

Leggi anche
Inter, di fatto certo un colpo in difesa: “Oltre a Muharemovic emerge questo nome...
Inter, arrivo mediatico di Oaktree? Intanto un arrivo è già certo: le cifre

© RIPRODUZIONE RISERVATA