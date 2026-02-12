Non è un mistero che Khephren Thuram sia un calciatore molto apprezzato in casa Inter. Il fratello di Marcus, sabato sera avversario con la maglia della Juventus, secondo il Corriere dello Sport rappresenta il prototipo del centrocampista che cerca Marotta:
"Il fratello di Marcus è il prototipo del centrocampista che Marotta cercava in estate, quando si avvicinarono al romanista Koné, simile per caratteristiche".
"Completerebbe la mediana ideale accanto Barella e Calhanoglu. McKennie potrebbe forse insidiare l’azzurro, ma Locatelli in regia è distante dai livelli del turco".
(Fonte: Corriere dello Sport)
