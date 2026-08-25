L’Inter ragiona sul futuro di Luka Topalovic. Il centrocampista resta un profilo sul quale il club nerazzurro punta, ma proprio per questo nelle ultime ore si sta valutando la possibilità di mandarlo a giocare con maggiore continuità.

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L’obiettivo è semplice: trovare una sistemazione che possa garantirgli un ulteriore step di crescita e minuti importanti durante la stagione.

Tre club stanno pensando a Topalovic

Secondo quanto raccolto da, sul centrocampista ci sono diverse società interessate.

In particolare Juve Stabia, Catanzaro ed Empoli stanno valutando il profilo del giovane nerazzurro e potrebbero approfondire il discorso nelle prossime ore.

Non c’è ancora una scelta definitiva, ma l’Inter sta prendendo in considerazione l’ipotesi di un’uscita proprio per permettere a Topalovic di affrontare una stagione con maggiore continuità.

L’Inter vuole farlo crescere

La possibile partenza non cambierebbe quindi la considerazione del club nei suoi confronti. Anzi, il ragionamento nasce proprio dalla volontà di accompagnarne la crescita attraverso un’esperienza che possa dargli responsabilità e spazio.

Le valutazioni sono in corso. Juve Stabia, Catanzaro ed Empoli sono tra le società che ci stanno pensando e nei prossimi giorni il quadro potrebbe diventare più chiaro.

Fonte: FCINTER1908