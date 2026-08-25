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Tra i giocatori in uscita dall'Inter c'è da tempo Asllani. Sul futuro del regista albanese si sta muovendo qualcosa di concreto. Queste le ultime novità riportate da Sky Sport: "Il club nerazzurro è alle prese con l'interesse concreto dell'Al Jazira per Kristjan Asllani. Il richiamo degli Emirati Arabi Uniti suona forte in casa Inter. Il club nerazzurro è infatti alle prese con l'interesse concreto dell'Al Jazira per Kristjan Asllani, e l'asse Milano-Abu Dhabi potrebbe scaldarsi in queste ore di mercato".

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"La società fa sul serio per il centrocampista della Nazionale albanese. L'Al Jazira ha avviato i contatti e aperto una trattativa per cercare di assicurarsi le prestazioni del classe 2002. Una mossa importante da parte del club di Abu Dhabi, che vuole regalarsi un rinforzo per la zona nevralgica del campo".

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"Ora la palla passa alle riflessioni dell'Inter e del giocatore stesso. Asllani, arrivato in nerazzurro dall'Empoli per recitare inizialmente il ruolo di vice-Brozovic e poi di vice-Calhanoglu, si trova davanti alla possibilità di intraprendere una nuova avventura ricca e da protagonista assoluto negli Emirati Arabi, lasciando così l'Europa per trasferirsi nella UAE Pro League", chiude Sky Sport.