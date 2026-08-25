VIDEO FCIN1908 / Inter, ritiro in Germania: ecco Frattesi e Asllani. E arriva lo sgambetto!

Negli ultimi giorni di mercato l'Inter lavora per piazzare i giocatori che non rientrano nei piani di Chivu e del club. Se su Massolin la sensazione è che una quadra sarà trovata, più complessa è la situazione di Kristjan Asllani. Nelle ultime ore si è palesato l'Al Jazira. Il club degli Emirati è fortemente interessato al giocatore e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'affondo decisivo.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, l'Al Jazira ha contattato il centrocampista dell'Inter ed è partita la trattativa tra i due club. "Nessuna decisione ancora per quanto riguarda il giocatore, inoltre l'Inter insiste per una cessione a titolo definitivo, non in prestito". Dall'Al Jazira in queste ore è arrivata una proposta di prestito in attesa di capire qual è la posizione del giocatore.