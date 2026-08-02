L'Inter torna alla carica per Moussa Diaby. Almeno questo è quanto riferiscono i media sauditi
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L'Inter torna alla carica per Moussa Diaby. Almeno questo è quanto riferiscono i media sauditi, che parlano di un nuovo tentativo nerazzurro dopo quello fallito dello scorso gennaio. Diaby era un profilo gradito a Cristian Chivu, che vedeva nell'esterno offensivo il giocatore in grado di cambiare ritmo alla squadra ma anche il profilo in grado di adattarsi come quinto di destra.
Secondo quanto riferiscono fonti saudite, l'Inter avrebbe proposto un prestito per una stagione con un diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. Il giocatore, però, preferirebbe di gran lunga un trasferimento a titolo definitivo.
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