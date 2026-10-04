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Il calciomercato, si sa, non si ferma mai. E così, anche a margine di una partita di Champions League, l'Inter potrebbe provare a imbastire una trattativa importante.

Il 28 novembre, infatti, a San Siro si gioca Inter-Stoccarda e chissà, come scrive il Corriere dello Sport, che non ci possa essere un incontro per parlare di Flinn Jeltsch, difensore classe 2006 entrato nel mirino dei nerazzurri:

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"L’Inter, peraltro, avrà modo di “scrutare” Jeltsch in maniera ancora più diretta. Il 28 novembre a San Siro, infatti, ci sarà la sfida con lo Stoccarda, per il quinto turno di Champions. Chissà che, allora, non ci scappi l'opportunità di parlarne con la dirigenza tedesca. A vantaggio di Jeltsch c’è pure il fatto che sia abituato a giocare in una difesa a 3. Quindi, nell’eventualità, non avrebbe bisogno di “studiare” per apprendere un nuovo sistema".

(Fonte: Corriere dello Sport)