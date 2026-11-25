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Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro lo Stoccarda: "Dobbiamo essere la miglior versione di quello che abbiamo oggi: sappiamo cosa rappresenta questa partita e l'importanza per le nostre ambizioni. Dobbiamo dare continuità alle due vittorie nelle ultime due.

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Thuram l'abbiamo gestito ieri per i 90' di Bergamo e tutti i minuti accumulati negli ultimi mesi: sta bene, oggi parte lui con Pio. Lautaro sta recuperando la condizione e sarà pronto a subentrare".