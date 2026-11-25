VIDEO / Guardiola: “Il no all'Italia? Mi sono vergognato, avrei accettato solo in un caso…”

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A pochi minuti dall'inizio della sfida contro lo Stoccarda, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il presidente dell'Inter Beppe Marotta:

"Non si finisce mai di imparare, bisogna sempre fare esperienza".

Stasera l'obbligo della vittoria.

"Stasera dobbiamo tentare di vincere a tutti i costi. Come vedete questo nuovo format porta a posizioni imprevedibili. Importante fare risultato".

Rinnovo Carlos Augusto praticamente fatto, per Calhanoglu e Thuram c'è ancora da lavorare

"Abbiamo a che fare con professionisti e ragazzi legati a questi colori, sono molto seri e tutti vogliono proseguire con noi. Ci sono tutti i presupposti, pur affrontando con calma queste situazioni, li porteremo tutti a risultato positivo. Sono dinamiche che non è che capitano solo all'Inter, in tutte le squadre si parla di rinnovi in questo periodo".

Hai detto qualcosa ad Appiano?

"Sono presente quasi tutti i giorni. Io sono con i ragazzi, vicino, ma c'è rispetto dei ruoli. Presenza silenziosa e importante, la società è sempre con loro. Li ho salutati come sempre, il lavoro principale l'ha svolto l'allenatore".

Baccin a Monza a vedere Varela

"Giocatore che non piace solo all'Inter, ma a tante squadre. Vista la vicinanza, normale che i miei direttori sportivi vadano a vederlo. Sorpresa importante per la nostra Serie A".