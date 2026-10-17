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Nicolò Tresoldi si è preso le prime pagine dei giornali e l'attenzione mediatica dopo la tripletta segnata in Champions League contro l'Inter. L'attaccante italo-tedesco del Bruges è uno dei gioielli del club belga e già in passato è stato nel mirino di club italiani, che lo hanno perso quando era giovanissimo prima che andasse in Germania e che ora sono tornate a puntarlo.

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La Gazzetta dello Sport parla di Milan e anche Inter interessate a Tresoldi, anche se il Bruges, che la scorsa estate chiedeva 40 mln, ha alzato il prezzo in virtù del rendimento clamoroso del giovane attaccante classe 2004, autore di 9 gol in 11 partite in questa stagione.

Alfredo Pedullà, intervenuto su Youtube, ha fatto il punto della situazione, arrivando a tracciare una valutazione plausibile che potrebbe fare il Bruges per il suo gioiello:

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"Adesso ci sono i titoloni su Tresoldi ma la sveglia l'abbiamo lasciata in soffitta, siamo arrivati tardi. Il Bruges l'ha pagato 7,5 mln, lui si è visto sbattere 4-5 porte in faccia, lì bisognava andare in maniera più diretta ed è così che funziona lo scouting. Sapete quanto vi chiederanno ora per Tresoldi? Il prezzo è più vicino ai 60 mln che ai 55. L'estate scorsa la Roma ha offerto 35 e il Bruges chiedeva 40 mln più bonus. E già in passato, se vi ricordate, si parlava delle famose casse del Bruges, delle trattative per Jashari e De Ketelaere"