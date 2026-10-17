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Dopo la grande prestazione contro l'Inter, Nicolò Tresoldi ha attirato ancora di più le attenzione delle big europee. In pole position per il suo acquisto sembra esserci il Milan, squadra di cui è tifoso il giocatore.

"Il Milan vuole Nicolò Tresoldi, l’attaccante del Bruges che ha steso l’Inter a San Siro con una tripletta. Il corteggiamento rossonero per il 22enne nato a Cagliari dura da tempo e non è frutto dell’impresa di martedì: in via Aldo Rossi ci sono molte relazioni su di lui e Gerry Cardinale conosce bene il suo valore. Per questo ha chiesto ai suoi uomini mercato di tenere monitorata la situazione con l’entourage del ragazzo. Il numero uno di RedBird vuole essere informato riguardo al futuro di Nicolò per poter intervenire. Sia nel mercato di gennaio sia in quello della prossima estate. L’operazione economicamente è importante perché il club belga ad agosto ha rifiutato un’offerta da 35 milioni della Roma e perché negli ultimi due mesi Tresoldi ha segnato due triplette (l’altra con l’Under 21 della Germania contro Malta) e altre reti. Il suo prezzo insomma ha già superato quota 50 milioni e la concorrenza non manca. Tanto per fare un esempio, anche l’Inter pensa al bomber che però fin da bambino tifa per i rossoneri. Adesso è diventato un centravanti importante e stimato, ma la passione verso la sua squadra del cuore è rimasta. Un’arma in più che Cardinale cercherà di sfruttare come successo nella trattativa per Jashari, anche lui tifoso del Diavolo e nell’agosto 2025 prelevato dal Bruges", scrive La Gazzetta dello Sport.

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"Come ammesso dal papà, la passione per il Milan può essere un fattore importante nella trattativa e spingere così il Bruges a trattare con gli uomini di Gerry Cardinale. Come successo appunto nella vicenda di Ardon Jashari dell’estate 2025. Tresoldi è un attaccante di grande prospettiva, uno di quelli che hanno ancora notevoli margini di crescita. Sarebbe un investimento perfetto sia per il presente che per il futuro del club. Il Milan naturalmente è consapevole dei rischi, a partire da quello della ricca concorrenza dei club della Premier League. E competere con le offerte in arrivo dall’Inghilterra oggettivamente diventerebbe complicato. Al tempo stesso però i rossoneri non hanno intenzione di mollare la presa: Tresoldi è e resterà un obiettivo", precisa il quotidiano.