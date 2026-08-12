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Sono ore frenetiche in casa Inter. Il club nerazzurro vuole completare la rosa e il buco più evidente è sulla fascia dopo l'addio di Denzel Dumfries, al momento il maggiore indiziato per prendere il posto dell'olandese è Djeb Spence. Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione esterni dell'Inter. "I nerazzurri si muovono comunque in maniera prudente, perché già rimasti scottati più volte nell’arco di questa estate proprio su profili legati a questa esigenza. A tal proposito, tra le alternative va inserito anche il nome di Malick Fofana del Lione. Rimbalza dall’Inghilterra, perché su di lui si è mosso proprio il Tottenham negli ultimi tempi, ma il nome è di attualità in Italia da molto tempo visto che su di lui c’era già la Roma che però, virando su Rodrigo Mora, lascerebbe campo libero all’Inter".

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"Gli scenari sono in continua evoluzione e c’è sempre di mezzo la Roma in questo triangolo di mercato. Perché tra i tre obiettivi che i giallorossi vogliono chiudere a breve - Mora più Udogie - c’è anche Luis Henrique: c’è l’accordo tra Roma e Inter per una cifra pari a 27 milioni. L’uscita del brasiliano, oltre a garantire altra liquidità in cassa, determinerebbe l’esigenza di sostituire non solo Dumfries con Spence ma anche lo stesso Luis Henrique. A quel punto con un profilo come Fofana appunto. Anche perché il brasiliano, con l’arrivo di un altro esterno destro, sarebbe stato dirottato sulla fascia mancina per completare le due coppie d’attacco: Spence-Diouf a destra, Dimarco-Luis Henrique a sinistra".

(Corriere dello Sport)