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L'Inter potrebbe presto chiudere un'operazione in uscita. Davide Frattesi è sempre più vicino al passaggio alla Lazio di Gattuso. Queste le ultime novità secondo Mediaset:
Davide Frattesi ad un passo dalla Lazio. Il centrocampista ha accettato l'offerta dei biancocelesti (1+4). Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo. L'Inter vorrebbe condizioni facili da raggiungere, legate a presenze del giocatore e non a risultati della Lazio. Operazione che supera i 15M.
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