Oggi l'Inter presenterà ufficialmente la proposta per Djed Spence al Tottenham

Andrea Della Sala
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Nuovo aggiornamento riportato da Fabrizio Romano sulla trattativa tra l'Inter e il Tottenham per l'esterno inglese Djed Spence, il profilo per cui i nerazzurri stanno spingendo per sistemare la fascia destra di Chivu.

Spence

Secondo Romano, "Oggi sarà presentata l’offerta per Djed Spence. L’operazione entra nel vivo con una proposta sul tavolo del Tottenham: lavori in corso per provare a chiudere". Novità attese, quindi, già nella giornata di oggi.

Spence

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