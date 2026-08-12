Oggi l'Inter presenterà ufficialmente la proposta per Djed Spence al Tottenham
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Nuovo aggiornamento riportato da Fabrizio Romano sulla trattativa tra l'Inter e il Tottenham per l'esterno inglese Djed Spence, il profilo per cui i nerazzurri stanno spingendo per sistemare la fascia destra di Chivu.
Secondo Romano, "Oggi sarà presentata l’offerta per Djed Spence. L’operazione entra nel vivo con una proposta sul tavolo del Tottenham: lavori in corso per provare a chiudere". Novità attese, quindi, già nella giornata di oggi.
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