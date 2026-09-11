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Nel corso della conferenza stampa di oggi, Jose Mourinho, tecnico del Real Madrid, è tornato così sulla vittoria contro l'Inter in Champions League di martedì sera: "Ci sono diversi tipi di persone: quelle che capiscono e quelle che non capiscono. E queste ultime sanno che non conviene loro parlare delle cose positive.

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Questa gente non dice che abbiamo difeso bene o che avremmo potuto segnare otto gol. Ci saranno partite noiose, in cui le squadre non rischieranno e finirà 0-0.

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Contro l’Inter avremmo potuto subire quattro gol, ma avremmo anche potuto segnarne otto. Perché questo non lo dicono? Non sono contenti perché abbiamo vinto?”.