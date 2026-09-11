Nel corso della conferenza stampa di oggi, Jose Mourinho, tecnico del Real Madrid, è tornato così sulla vittoria contro l'Inter in Champions League

Marco Astori

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Jose Mourinho, tecnico del Real Madrid, è tornato così sulla vittoria contro l'Inter in Champions League di martedì sera: "Ci sono diversi tipi di persone: quelle che capiscono e quelle che non capiscono. E queste ultime sanno che non conviene loro parlare delle cose positive.

Mourinho
Getty Images

Questa gente non dice che abbiamo difeso bene o che avremmo potuto segnare otto gol. Ci saranno partite noiose, in cui le squadre non rischieranno e finirà 0-0.

mourinho (4)
Getty Images

Contro l’Inter avremmo potuto subire quattro gol, ma avremmo anche potuto segnarne otto. Perché questo non lo dicono? Non sono contenti perché abbiamo vinto?”.

image (29) (2)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti