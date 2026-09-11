Il difensore svizzero, alla seconda stagione con l'Inter, ha voluto dedicare un pensiero al suo ex club
VIDEO / Akanji: "L'obiettivo dell'Inter è lo scudetto come sempre. In Champions..."
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Manuel Akanji non dimentica il Manchester City. Il difensore svizzero, alla seconda stagione con l'Inter e oggi colonna della formazione nerazzurra, ha voluto dedicare un pensiero al suo ex club tramite un post pubblicato su Instagram: "Un capitolo speciale da ricordare.
Tre anni fantastici, ricchi di grandi momenti, importanti traguardi e amicizie che vanno ben oltre il calcio. Grazie all'allenatore, a tutti i miei compagni di squadra e allo staff del Manchester City per tutto. Sempre grato per questo percorso".
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