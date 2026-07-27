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Nel suo editoriale per TMW, Enzo Bucchioni ha parlato anche del mercato dell'Inter e delle mosse dei nerazzurri sia in entrata che in uscita. Ecco le parole del giornalista:

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"Caldissima e lunghissima invece la trattativa tra l’entourage di Romero e l’Inter. L’argentino vuole lasciare il Tottenham e De Zerbi l’ha già liquidato “chi non è contento qui vada pure”, Ausilio sta trattando da settimane sulla base dei cinquanta milioni, con prestito e obbligo di riscatto a fine stagione".

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"C’è l’ok del giocatore, ci vorrà tempo, ma l’Inter lo vuole a tutti i costi. Invece non vuole cedere Bastoni anche se Mourinho s’è rifatto sotto. Il Real sa che servono settanta milioni".

(Fonte: TMW)