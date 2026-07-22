Colpo tra i pali del club nerazzuro per l'Under 23: il portiere lettone arriva a parametro zero
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L’Inter ha un nuovo portiere. Il club nerazzurro ha depositato in Lega Serie A il contratto che legherà alla società di Viale della Liberazione Roberts Apsits, estremo difensore classe 2006.
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Il portiere lettone era svincolato a partire dal 1 luglio, dopo la scadenza del contratto che lo legava alla Virtus Francavilla, società che milita nel campionato di Serie D.
#Inter, UFFICIALE: depositato il contratto di Roberts Apsits, portiere lettone classe 2006. Arriva da svincolato dopo una stagione in Serie D con la Virtus Francavilla ed essere già stato in prova con i nerazzurri. Farà parte dell'U23 ⚫🔵 https://t.co/rHu8ue1LbT— Fabio Alampi (@FabioAlampi) July 22, 2026
Apsits, 20 anni, ha disputato 23 gare con il club pugliese, collezionando dieci clean sheet nella passata stagione.
Secondo quanto appreso da FCINTER1908.IT, Roberts Apsits farà parte della batteria di portieri a disposizione dell’Under 23 allenata da mister Stefano Vecchi.
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