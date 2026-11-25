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L'Inter segue con grandissima attenzione l'attaccante del Monza Gustavo Varela. Sulle tracce del portoghese ci sono anche altre big, il Monza fiuta l'affare. Repubblica racconta come il club brianzolo ha scovato il giocatore:

"Il Monza lo ha preso dal Benfica per appena 2 milioni più 1,5 di bonus e il 20% della futura rivendita. Il club di Lisbona si è riservato il diritto di pareggiare eventuali offerte. Difficilmente, però, Gustavo farà marcia indietro. Tutti lo vogliono. Lunedì contro la Fiorentina in tribuna al Brianteo c'erano gli osservatori dell'Inter. In coda a sgomitare anche Napoli (che ha già parlato con il suo agente, Hector Paris), Juventus, Barcellona, Liverpool e Arsenal", sottolinea Repubblica.

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"Potevano pensarci prima, certo. Però Varela non è stato un colpo di fortuna per il Monza, che usa un sistema codificato per scovare talenti da valorizzare. Alla base c'è un software, sviluppato dall'ad Baldissoni e dal suo gruppo di lavoro – di cui faceva parte Francesco Vallone, oggi coordinatore dell'area tecnica in Brianza – ai tempi della Roma. Hanno iniziato a metterlo a punto nel 2011, poi lo hanno affinato e migliorato. Oggi la piattaforma monitora in tempo reale oltre 60mila calciatori di tutto il mondo, guardando sia alle serie principali sia a quelle minori. Non mette insieme solo statistiche: valuta e combina i dati atletici dei giocatori e le loro qualità. Un esempio: evidenzia il tipo di giocata che viene fatta in un determinato contesto e zona di campo, la capacità di incidere nei momenti delicati della partita (ha un peso diverso segnare l'1-0 o il 4-0). Somma una serie di dati e permette pure la comparazione con altri profili: ho bisogno di un terzino, ne trovo uno che mi piace, lo posso confrontare con elementi simili. Insomma, un metodo scientifico applicato al calcio".

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"La piattaforma aiuta ad analizzare e fare una scrematura, poi c'è l'occhio umano. I giocatori trovati con il software vengono visionati sul campo dagli scout. Il club brianzolo ne ha oltre 10, assegnati in diverse aree, che completano l'opera. È andata così con Varela, segnalato e seguito da più osservatori nel periodo in cui era in prestito al Gil Vicente. Lo sono andati a vedere pure alcuni dirigenti, come Vallone e l'ex ds Burdisso. È successa la stessa cosa con Foe Ondoa (20 anni), preso dall'Estoril Praia per 1,5 milioni, e con Jay Robinson (19 anni), prelevato dal Southampton in prestito solo perché gli inglesi non hanno voluto concedere opzioni di acquisto. Anche in questi casi, la sensazione è che il Monza – la squadra con l'età media più bassa della A – ci abbia visto lungo".

"Non è finita qui. Dopo la piattaforma e gli scout, per chi arriva viene preparato un programma di lavoro individuale, volto a migliorare determinate caratteristiche. Un percorso costruito a tavolino, che mira a migliorare i punti deboli con allenamenti specifici. Per Varela, era stata individuata come carenza la capacità di calciare con il piede debole, il sinistro. Su quello Gustavo ha lavorato, accanto alle sedute con i compagni. Il risultato di questo percorso, con lui, è stato incredibile. Per prenderlo ora servono non meno di 40 milioni: dovesse arrivare un'offerta del genere già a gennaio, difficilmente il Monza potrebbe opporre resistenza. Ma, intanto, sta già cercando la prossima gemma", chiude Repubblica.