Dopo gli addii di Palacios e Buchanan (il canadese è atteso domani in Spagna), l'Inter sta lavorando al mercato in entrata. Il prescelto del club nerazzurro è Nicola Zalewski. Secondo quanto riporta Sky Sport, il giocatore aveva un'offerta del Marsiglia per prenderlo a titolo definitivo e i due club avevano già trovato un accordo (4 milioni più 1 e mezzo di bonus). Quando si è palesata l'Inter, il giocatore ha dato priorità ai nerazzurri dicendo no ai francesi.