Il centrocampista albanese è tornato a Milano per fine prestito, ma è destinato a non rimanere in nerazzurro

Uno dei calciatori di proprietà dell'Inter che attende ancora di conoscere il suo futuro è Kristjan Asllani . Il centrocampista albanese rientrerà a Milano dopo una stagione in prestito divisa tra Torino e Besiktas, ma non rientra più nei piani nerazzurri: per questo motivo in estate si cercherà una nuova soluzione.

Un assist, in tal senso, potrebbe arrivare proprio dalla Turchia e proprio dal Besiktas, che ha scelto di affidare la panchina a Vincenzo Italiano. L'ex tecnico del Bologna è un estimatore di Asllani, e in passato ha provato più volte a vestirlo di rossoblu. Chissà che il primo regalo al nuovo allenatore non possa essere la conferma del classe 2002, questa volta a titolo definitivo: l'Inter attende.